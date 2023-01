Tadeu Schmidt revela poder inédito no BBB23 em novo vídeo do reality

"Este ano, [a casa está] lotada de novidades. Isso não é papo de vendedor não, viu? Agora, as estalecas ganham mais poder de compra. Imagine se desse para comprar vantagens no próprio jogo? Mas é só uma hipótese, longe de mim querer dizer alguma coisa com isso. Já falei demais", brincou ele.

Mais poder de compra com estalecas? Vantagens no jogo? Maiores benefícios? O #BBB23 vem aí cheio de novidades! Ansiosos? pic.twitter.com/4UZNemo7jw

