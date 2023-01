Globo define data para confinar participantes do BBB23

O reality show terá neste ano uma Casa de Vidro que vai começar antes da estreia do programa na TV, e os participantes escolhidos para ela ficarão confinados ainda antes dos demais no dia 7.

Os participantes devem ficar sem acesso a celular e às notícias de fora a partir de então, sendo revelados ao público pouco antes da estreia do programa, que ocorre no dia 16 de janeiro.

O Big Brother Brasil 23 já tem data para confinar os participantes: dia 7 de janeiro. Segundo Fernando Oliveira, do Uol, o confinamento no hotel vai acontecer aos poucos, no decorrer de três dias, sendo finalizado no dia 9.

