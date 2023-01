Serasa manda recado para Giovanna após descobrir dívida de R$ 100 mil

Logo em seguida, o perfil do Serasa comentou. "Essa vai me dar dor de cabeça!", escreveu, em tom de brincadeira.

Os espectadores do BBB 23 (Globo) descobriram que a sister tem uma dívida de R$ 100 mil no Serasa. No Twitter, um perfil de fofocas compartilhou a informação. "O povo já consultou o nome dos participantes no Serasa e Giovanna está com uma dívida de R$ 100 mil. Temos uma caloteira!", afirmaram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.