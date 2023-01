Fred Desimpedidos dá indício de participação no BBB23 após post de canal no youtube

Além de ser jornalista esportivo e influencer, Fred é ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa, com quem teve um filho após ela sair do BBB20.

O canal Desimpedidos, do YouTube, aumentou os rumores de que Fred poderá estar confinado no BBB23, após fazer um post na plataforma mencionando "assistir um programa toda madrugada durante três meses'.

