Sarah se irrita e expõe conversas de Cezar sobre briga com Bruna durante prova do líder; vídeo

Sarah foi expor Cezar para as deserters #BBB23

Globoplay pic.twitter.com/fL7djvDAH5 — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) April 8, 2023

Após a saída de Cezar do quarto Fundo do Mar, Sarah Aline, que assistia tudo na Central do líder, vai até aos integrantes do quarto deserto para conversar com as sisters e o enfermeiro.

"Black, deixa eu te falar uma coisa? Você falou que todo mundo sugestivamente não te daria o Anjo. Saiba que ontem, tive uma briga universal com Alface na madrugada inteira, porque eu disse que se pegasse o Anjo te imunizaria", explicou a psicóloga.

"Quando você fala que você só não vota nele e vota na gente porque você sugere que o que ela falou pra você é o que eu penso, aquelas duas horas que eu fiquei te ouvindo foram em vão", continuou Sarah.

Em seguida, Sarah conta para Larissa, Bruna, Amanda e Aline sobre o que Black estava falando sobre elas após a prova do líder, onde ele e Bruna discutiram.

"Ontem o Black estava falando que tudo que vocês falam sobre ele é pipipi, machismo, machismo, machismo, então agora ele vai sentar ali com vocês porque é mais fácil, mas ontem mas ele estava morrendo de medo de você ter gritado com ele", disse a líder, irritada.