Sarah questiona repescagem: 'jogo muito parado'

Domitila, então, lembra que teve um sonho há algumas semanas. Domitila: "Lembra que eu falei, depois que a Paulinha saiu, que eu sonhei que eu via todos os ex-participantes vindo para uma dinâmica aqui no gramado" Domitila: "Eles liam uma coisa para a gente e falavam: 'Joguem'. Lembra?".

Durante a Festa da Líder Bruna Griphao, Sarah Aline, Domitila e Cezar Black questionaram o motivo de ter uma repescagem com os eliminados do BBB 23 (Globo). Mais cedo, os brothers descobriram a dinâmica após vazar imagens da Casa do Reencontro. Sarah Aline: "Querendo ou não o nosso jogo estava muito parado, assim, sabe? Tava muito parado".

