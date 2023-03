Nicácio e Paula revelam alvos caso vençam repescagem do BBB 23

Durante sua passagem no reality, Nicácio teve diversos atritos com Bruna, sendo eliminado após ser indicado por ela ao Paredão.

Nicácio e Paula conversaram sobre os possíveis alvos caso vençam a repescagem e retornem ao BBB23. "Minha afinidade hoje do Quarto Deserto chama-se Amanda e Aline. Eu amo a Bruna, mas com a configuração que a gente viu, é de honra", disse a sister.

