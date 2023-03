Sapato e Larissa criticam postura de Ricardo com Grupo Deserto

Cara de Sapato e Larissa criticaram postura de Ricardo no BBB 23 (Globo) após descobrirem acordo do brother com Sarah Aline no jogo.

Em conversa no Quarto Deserto, eles apontaram um jogo desleal do aliado com o grupo.

SAPATO: "É lindo esse negócio, essa relação dos dois. É genuíno, é uma parada real. Só que quando eu me coloquei nessa posição que seria um conflito meu, eu externei para vocês 'não quero jogar em grupo porque vai entrar em conflito e eu não quero com conflito com vocês e nem com ele'. Porque, por exemplo, o Cowboy não foi legal comigo naquele momento em que ele não me colocou no VIP, então eu não queria ser babaca nem com vocês e nem com ele. Eu queria ser honesto com vocês e com ele, entendeu? Por isso, eu trouxe isso daí. Quebrei a cara porque era uma parada que eu não esperava. Era uma parada que eu esperava diferente, mas não me arrependo de ter feito porque eu fui honesto comigo."

LARISSA: "E com a gente também, querendo ou não. Pelo menos, você falou o que tava sentindo, independente de consequência ou não. Essa é a diferença."

SAPATO: "Eu acho que a gente tem que ser honesto"

LARISSA: "Leal. Eu até ia pegar a plaquinha 'Leal' hoje porque eu tenho uma coisa na minha vida é de ser leal as pessoas, principalmente as pessoas que estão comigo desde o começo. Isso não se compra. Isso é sobre caráter também. Uma pessoa não ser leal em um momento e ficar alí, isso não é legal. Isso aqui é um jogo, mas acima de tudo é um jogo de emoção, caráter, as pessoas estão vendo aqui o nosso lado humano também. Não é à toa que o Sapato ficou. Eu tenho certeza que foi o coração que deixou ele aqui. Não é só vir jogar."