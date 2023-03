Ricado Alface sobre decidir liderança com Guimê: ‘vai dar uma treta do c*ralho’

Ricardo Alface avisou que não vai mesmo ceder a liderança tão facilmente para MC Guimê e que provavelmente terá problemas com o brother com quem ele venceu a prova do Líder.

Os dois terão que entrar em um consenso sobre quem fica com a liderança e já indicaram que não querem abrir mão, pois possuem indicações diferentes para o paredão.

"Não vou deixar se repetir, não, se depender de mim. Se for eu e o Guimê mesmo vai dar uma treta do car*lho. Se for eu e ele pra decidir voto. Já pensei numa possibilidade que é muito boa, mas depende de dois fatores. Depois eu quero conversar com você, de coração. Vamos ver como vai ser essa parada de líder", disse Guimê.