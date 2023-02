No BBB23, Key Alves revela para Cara de Sapato que viu assassinato de amigo do atleta

Key sai do quarto e minutos depois quando o lutador sai, ela revela que estava falando de Leandro Lo. "Foi na minha frente, eu vi tudo", diz a sister. Cara de Sapato cai no choro e é consolado por ela.

Tudo começou quando Cara de Sapato, Key Alves, Domitila e Cristian conversavam no Quarto Fundo do Mar. A jogadora de vôlei contava que já viu uma pessoa morrendo na sua frente.

Key Alves revelou para Cara de Sapato que viu a morte do amigo dele, o lutador Leandro Lo , que foi assassinado durante um show de pagode em agosto do ano passado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.