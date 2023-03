'Não percebi', diz Cara de Sapato após ser expulso por assédio do BBB23; vídeo

Manaus/AM - Após ser expulso do BBB23 por ser acusado de assédio contra a participante convidada Dania Mendez, do reality La Casa de Los Famosos, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato se pronunciou pela primeira vez neste sábado (18), pelas redes sociais.

Ele foi expulso com MC Guimê, ao vivo, antes da prova do líder. Ele publicou um vídeo em seu perfil do Instagram onde pede desculpas pelo episódio.

"Eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado pra mim, aconteceu muito rápido e me deixou muito triste", diz Cara de Sapato no início do vídeo.

"Sempre prezei pelo cuidado e bem estar de todas as pessoas e, sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que estou vivendo agora. No momento eu não percebi que podia estar passando dos limites. Pra mim é um momento de desconstrução", continua o lutador.