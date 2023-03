Marvvila é chamada de figurante por brothers no BBB23: 'Não se posiciona'

Aline Wirley: "Não é uma placa fácil para eu te dar, te vejo mais presente. Mas, durante um tempo, te achei figurante. Você foi vindo na defensiva, não no sentido de atacar." Cezar Black: "Ela é uma pessoa alegre, divertida, de coração bom. Mas, dentro do jogo, não conseguiu se posicionar. Ficou muito presa na situação de fazer amigos, dançar até o final da festa.".

Aline Wirley e Cezar Black deram a plaquinha de Figurante para Marvvila no Jogo da Discórdia da noite de hoje no BBB 23 (Globo). A cantora foi acusada de não se posicionar na casa e dar preferência à convivência em diz de focar no jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.