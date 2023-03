Fred acusa Domitila de usar racismo 'o tempo todo' como argumento no BBB23; vídeo

Fred Desimpedidos reclamou que Domitila Barros usa causas sociais como o racismo para argumentar no jogo "o tempo todo". Ele conversou com Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao no Quarto Deserto e comentou sobre o assunto após o jantar especial de Bruna e Domitila

Fred diz que Domitila usa as causas sociais dela no jogo. Aline discorda e diz que é o lugar de fala dela. #BBB23 pic.twitter.com/IuX6BDEyT2 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 21, 2023

"Como eu já tô no bico do corvo, eu posso falar. Ela [Domitila] usa essas questões sociais o tempo todo, mano. Sempre valorizei a trajetória dela, mas ela sempre vem nessa questão. Super válido, respeito e admiro. Mas ela direto pega e fala: 'No seu privilégio?', 'Não tô aqui pra te servir?', 'Você é milionário?', criticou o brother.

Aline logo defendeu Domitila, dizendo que a fala de Fred é complicada porque "esse é um lugar de fala" da rival.