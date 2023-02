Lexa vibra após Guimê indicar Gustavo ao paredão relâmpago

No Twitter, Lexa também comentou o papo que o marido teve com o casal Key Alves e Gustavo após a formação da berlinda. "Guimê aproveitou e falou tudo na cara. Aqui é tudo na clareza, não nos escondemos nos quartos".

"Grandão! O Craque do jogo se chama MC Guimê, meu marido!", gritou ela nos Stories do Instagram.

Lexa comemorou depois que MC Guimê tirou o Cara de Sapato e colocou Gustavo no paredão relâmpago que foi formado nesta quinta-feira (23), no BBB23.

