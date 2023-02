Guimê explica indicação de Gustavo ao paredão pelo Poder Supremo

MC Guimê foi ao quarto Fundo do Mar para explicar porque indicou Gustavo ao paredão após usar Poder Supremo. O funkeiro atendeu o Big Fone e garantiu o poder de tirar alguém da berlinda e colocar outra pessoa.

"Qual que é o meu ponto de vista? Eu vim para jogar me posicionando. Desde o começo eu mostrei isso. A primeira semana aconteceu aquelas coisas diretas com a gente, mas depois passou. Em relação à posição, eu sou um dos caras que mais se posicionam do outro lado e, naturalmente, me tornei alvo de várias pessoas daqui. Não só de vocês. Vocês têm uma parada, jogando muito claro. É uma estratégia de vocês e não posso apontar ou criticar erros, mas quando eu tenho que me defender eu vejo que vocês têm uma estratégia que ficam safe e suave. As pessoas não querem votar em vocês.", disse Guimê ao casal Key e Gustavo.

"Por opinião deles.", rebateu Key.

Guimê respondeu. "Já que eu sei que sou alvo tanto seu e do Cowboy, eu tenho que me defender. Em nenhum momento fui falar mal de vocês. O que falo bem claro é sobre o game, que as pessoas têm que enxergar que vocês estão jogando. [...] Quando dou alvo e mala, claro que sou eu, não tenho medo.".