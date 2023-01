Lexa comenta atitudes de Guimê no BBB23: 'Nunca apoiarei agressão'

Repercutindo a participação de MC Guimê no BBB 23 (Globo), Lexa usou as redes sociais mais uma vez para se pronunciar sobre as atitudes do marido no confinamento. Após o recado de Tadeu Schmidt no programa ao vivo sobre o relacionamento de Gabriel e Bruna Griphao na casa, Guimê defendeu e ficou do lado do rapaz.

"Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei a agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei pano".

Ontem, também nas redes sociais, a cantora já havia comentado a relação do marido com Gabriel na casa.

"De todos os dias, hoje é o dia que o MC Guimê tá mais quieto, falou pouco. Eu fico feliz, quero que ele pense em tudo mesmo", escreveu Lexa.