Jogo da discórdia dura cerca de 3h e Tadeu brinca: 'pronto para amanhecer'

O segundo Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo) começou durante o programa ao vivo e só terminou às 2h da manhã. Tadeu Schmidt acompanhou os brothers durante toda a dinâmica. No meio do "fogo do parquinho", em uma publicação no Instagram, o apresentador brincou que estava preparado para continuar até o amanhecer.

Após o fim do jogo, por volta das 2h30, Tadeu compartilhou um Stories contando que estava deixando os Estúdios Globo. No vídeo, ele confessou: "Saindo aqui do estúdio... Imagina a vontade que eu tô de fazer xixi!".