Key tem crise de ciúmes ao ver Larissa com Gustavo em festa no BBB23; vídeo

Key teve uma crise de ciúmes, na madrugada desta quinta-feira (09), ao ver Larissa muito próxima de Gustavo durante a festa do líder no BBB23. Ela conversou com Fred Nicácio e desabafou. "Bicho, me desculpa. Tenho uma intuição muito f*da e eu sinto, vejo que ela dá em cima dele".

"Ele tava dançando e ela: 'Pega um shotinho'. E deu na boquinha dele. E eu só olhando", contou Fred Nicácio.

"O Black chegou para mim e falou: 'Tá vendo ela em cima dele?'. Eu sinto que ela dá em cima dele [Gustavo]", disse Key.

"É f*da porque não pode falar nada, porque é tudo na amizade, na brincadeira. Eu brinco com todo mundo, mas a gente aprende a ler as intenções e não as ações", afirmou o médico.

Minutos depois, Gustavo foi conversar com a atleta e ela ameaçou. "Se ela [Larissa] chegar mais uma ver para te dar um shot, vou falar com ela, disse Key.