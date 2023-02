Cezar confessa atração por Bruna Griphao no BBB 23: 'Ela mexe comigo'

Na festa do Líder Gustavo no BBB 23 (Globo), Cezar Black conversou com Ricardo e confessou sentir atração por Bruna Griphao. Cezar: "Ela é demais. Ela mexe comigo".

Ricardo: "Ela é um mulherão, super independente" Em seguida, o enfermeiro disse que prefere ficar longe da atriz para não "se emocionar". "Vou te falar, Facinho [apelido de Ricardo], sou meio bolado. Nem troco muita ideia com ela", afirmou Cezar. "Tá só jogando a semente", brincou Ricardo. Cezar: "Eu me conheço. Se eu trocar ideia com a Bruna, eu emociono. Procuro me manter afastado, melhor me manter longe porque sei que vou bolar".