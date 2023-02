Key e Gustavo rompem com grupo Fundo do Mar após traição de Cristian

Minutos depois, os dois foram direto para o Fundo do Mar e falaram com Nicácio, Domitila, Marvvila e Cezar.

Por conta dessa traição, os dois resolveram romper com o Quarto Fundo do Mar.

Após a formação do quarto Paredão do BBB 23 (Globo), sozinhos no Quarto do Líder, Key Alves e Gustavo conversaram e deixaram claro que não gostaram do fato de Cristian ter votado em Fred Nicácio.

