'Farinha do mesmo saco', dispara Larissa sobre Paula e Cristian no BBB23; vídeo

Larissa, Bruna Griphao e Fred conversaram sobre as atitudes de Paula após a formação do paredão, na madrugada desta segunda-feira (13), no BBB23.

lari sobre a paula “ela fala demais, ela é leva e traz, é falsa”



"É muito desproporcional o que tá acontecendo, dela falar: 'Vou matar, não sabe de onde eu vim, lá onde eu moro as pessoas resolvem as coisas de outro jeito'', disse Larissa.

Bruna: "eu não imagino que uma pessoa em rede nacional consiga mentir"

Fred: "é a segunda vez que você passa por isso Bru, em 4 semanas"

Bruna: "até a Paulinha mano.."

Larissa: "mas ela é igual ele!!!!"



"Ela pode ter se sentido traída por ele, mas ela também traiu várias pessoas. Ele é errado, coisa que já tinha visão dele e não mudei, mas ela também", afirmou a sister.

Bruna concordou com a amiga, e ainda disse que Paula só falava de jogo com Cristian. "Às vezes eu tava conversando com ele sobre assuntos aleatórios e ela chegava para falar de jogo".