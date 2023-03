Key diz sentir vergonha após rever cena de intolerância religiosa

Oitava eliminada do BBB 23 (Globo), Key Alves reviu o momento em que ela, Cristian e Gustavo foram acusados de intolerância religiosa ao comentar a religião de Fred Nicácio.

Key: "A gente foi muito infeliz. Eu senti isso logo depois. Peguei o Cowboy e pensei que a gente errou muito ali. São papos que não tem que existir dentro do BBB. Na hora eu já me toquei. Quero muito aprender com isso, aprender sobre isso. Foi um erro que senti na hora, veio o negocio do Tadeu e enfim, quero muito aprender com isso, me desculpar com todo mundo".

Ela completou: Key: "Eu sabia que quando aceitei o convite poderia errar em algumas coisas e ali errei muito e não tenho medo e vergonha de ter errado. Sou nova e ainda vou errar muito, espero que não nisso". Ela disse que falará com Fred Nicácio e pedirá desculpas. Key: "São coisas que falei e são erradíssimas. Olhando assim, sinto até vergonha. Quero muito conversar com ele e pedir desculpas pra todo mundo do Brasil e não só pra ele"