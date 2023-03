Key diz que 'conquistou' pai de Gustavo

Na Casa do Reencontro do BBB 23 (Globo), Key Alves contou que já conheceu seu sogro. Em papo com Cristian e Marília, ela brincou:

Key: "O pai dele me ama, amiga, o pai dele me ama! Eu conquistei o sogrão, você tem noção?". Cristian, então, perguntou à jogadora como eles se conheceram: Key: "No vídeo, o pai dele me liga vídeo, sempre". Os participantes estão disputando 2 vagas para voltar ao jogo na quinta-feira.