Juliette declara apoio a Domitila em paredão com Amanda e Larissa no BBB23

Após Gil do Vigor declarar torcida para Domitila Barros no BBB 23, Juliette Freire se manifestou sobre o paredão de hoje entre Domi, Amanda e Larissa.



A campeã do BBB 21, que teve uma das maiores torcidas do reality show, os "cactos", tentou ser um pouco mais neutra, mas deixou claro que não quer que Domitila seja eliminada.

'Sobre BBB. Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade… Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a @domitila_barros sair".

Assim como Juliette, Gil do Vigor declarou apoio a Domitila em meio ao 'massacre' que brothers do quarto Fundo do Mar vem recebendo nas votações com sisters do quarto Deserto. Só nos últimos paredões, já foram eliminados Fred Nicácio, Cezar Black e Sarah Aline, e agora a última integrante do Fundo do Mar corre o risco de também sair.