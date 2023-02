Irmão de Amanda tenta mandar informação para sister em vídeo do Anjo

Lucas Meirelles tentou enviar uma informação externa para a irmã no vídeo do Anjo, mas acabou sendo censurado pela produção do BBB23. Ele tentou informar sobre o desejo do público de um romance entre a médica e Cara de Sapato.

"Eu tentei", escreveu ele no Twitter com uma foto de um sapato ao lado, sem revelar o que realmente iria dizer a confinada. "Oh, galera... Eu tentei, mas barraram. Tive que gravar umas cinco vezes. Então deixa acontecer naturalmente", acrescentou.

Vídeo do Anjo

Amanda ganhou o vídeo da família neste domingo (12) e se emocionou. Houve recado do irmão, mas a parte dele passou rapidamente.