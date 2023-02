Amanda cogita imunizar brother de outro grupo e Cara de Sapato reage

Anjo da semana, Amanda está cogitando imunizar um brother do grupo Fundo do Mar. Cara de Sapato não concordou com a médica.

"E se eu imunizasse alguém do outro lado?", questionou a sister ao conversar com seu grupo. Larissa tenta entender o motivo e Amanda explica: "O Sapatinho não está na reta. A pessoa não vai ser tão assim, de votar em mim depois, né? No mesmo Paredão, você entende? (...) Eu poderia dar pro Cristian, que me boicotou, que não votou em mim semana passada", diz

Cara de Sapato reage: "Esquece essa história, Amandinha, deixa essa história de lado. Não, nem fala mais sobre isso, sério".

A sister já deixou claro que pretende imunizar Aline, mas ela ainda não está com uma decisão tomada.