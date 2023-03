Internautas acusam Tadeu de interferir no resultado de votação do Paredão

Internautas estão acusando Tadeu Schmidt de interferir no resultado de votação do Paredão após um erro do apresentador, neste domingo (5).

Acontece que Tadeu errou a ordem da votação aberta. Ao invés de chamar Larissa ele acabou falando o nome de Gabriel, que justificou o voto e foi interrompido pelo apresentador quando percebeu o equívoco. Não adiantou por que o brother já tinha revelado seu voto.

VAR: Internautas fazem compilado de vídeos onde mostra que o erro do Tadeu durante o ao vivo acabou influenciando no voto da Larissa. O que vocês acham disso? #BBB23 pic.twitter.com/gIqZRBYxZs — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 6, 2023

Larissa percebendo que seria alvo do grupo Fundo do Mar por conta da justificativa de Gabriel votou em Marvvila para se safar do Paredão.

Quem acompanha o programa está especulando que se Tadeu não tivesse errado a ordem, a sister teria voltado em Cezar Black e ido direto para o Paredão, sem Fred precisar escolher entre ela e Marvvila.

Até o momento a Globo não se pronunciou sobre o assunto.