Amanda confirma que erro de Tadeu interferiu na votação e câmera é cortada

A g******** cortando a câmera quando a Amanda começou a falar do erro do T**** na hora da votação kkkkkkkkkkk #BBB23 :Reprodução/Globoplay pic.twitter.com/JAwjSLv3eT

Neste momento a câmera foi cortada e passou a exibir a conversa de Fred e Larissa no Quarto do Líder. Internautas vem especulando que o resultado poderia ter sido diferente se o apresentador tivesse seguido a ordem certa.

Em conversa com aliados, Amanda confirmou que o erro de Tadeu interferiu na votação de formação do Paredão neste domingo (5).

