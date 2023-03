Indicada por Fred ao paredão, Sarah lamenta ausência de brother em festa; vídeo

Indicada ao paredão por Fred Desimpedidos, Sarah Aline lamentou a ausência do brother em sua própria festa do líder, nesta quarta-feira (08), no BBB23. Fred está disputando o quarto Branco contra Domitila.

obrigada sarah, agora ensina isso pro seu amigo gramado, valeu.pic.twitter.com/FOpf3QLOfm — (@euhelenoca) March 9, 2023

Durante o evento, Ricardo brincou com Sarah sobre a situação. "Como é estar na festa do líder que te indicou para o paredão sem ele estar na festa, estar no Quarto Branco?".

"Por mais que ele tenha me colocado no Paredão e eu deseje colocá-lo no Paredão, saber que ele está perdendo a festa dele não me deixa feliz. Não sou uma pessoa nesse tom. Fico chateada".

"É difícil ver coisinhas que ele gosta aqui. (...) Me lamento por saber que ele não está aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. No game, consigo entender que quero colocá-lo no Paredão, mas no meu lado pessoal, sei que a festa é um presente e queria que ele estivesse aqui", completou a sister.