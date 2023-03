Guimê e Ricardo detonam atitudes de Cezar: 'se queimando sozinho'

Durante a Festa do Líder Fred no BBB 23 (Globo), Ricardo Alface e MC Guimê conversaram sobre o jogo de Cezar Black. Para os amigos, o enfermeiro está "se queimando sozinho". Guimê: "Ele é um cara que mete o louco nas atitudes. Eu tinha respeito e carinho por ele, mas tô pegando um desgosto...".

Ricardo, que já teve atritos com Black na casa, concordou com o cantor: "Não tem como gostar do cara" Guimê: "É um cara que teve várias oportunidades, mas tá perdidão. E sabe por que? Ele entrou nessa brisa de que algumas pessoas eram fortes e colou nelas" No papo, Guimê se referiu ao fato de Black ter se juntado com Fred Nicácio, Gustavo e Key Alves — todos já eliminados. Ricardo: "Sim, ele achava que caso se posicionasse com eles, iria crescer e ficar grandão. Mas não é assim".

Ele tá se queimando sozinho, mano. Tinha tudo pra estar suave. Mas vou ser sincero: é bom a gente ficar de olho. Ricardo Alface