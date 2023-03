Guimê lamenta veto em Domitila: 'Me magoou. Doeu'

Conversando com Ricardo na cozinha do BBB 23 (Globo), MC Guimê comentou ter se sentindo mal com o veto que Domitila recebeu de Bruna para participar da oitava Prova do Líder. Guimê: "Se lá fora o pessoal está tendo essa visão, imagina a gente que tá vivendo com ela? Seria desumano não ter essa visão. A mina machucou o pé, ficou 20 dias com o pé quebrado, sem participar de provas. Voltou, já foi vetada de provas, vetada hoje. Hoje eu senti no meu coração. É um negócio no meu coração, tô dividindo só com você".

Ricardo assentiu ao ouvir o desabafo do aliado. Guimê: "Quando eu vi o rosto da Domi, toda arrumadinha pra prova, na moral... Me magoou. Doeu. Fico emocionado de ficar triste por mais que seja minha adversária. Se eu ganhar o Líder e tiver que vetar, não vou vetar ela".