Brothers do Deserto planejam 'tirar' Key do paredão; entenda estratégia

Fred Desimpedidos disse que se ela sair do paredão, ele indica. "Falei ontem sem saber. 'Se eu for o Líder, troca ela que eu boto'".

Com a liderança de Fred Desimpedidos, os brothers do Deserto planejam atender outro Big Fone para retirar Key do paredão. Ela foi indicada junto com Cezar por Guimê depois que ele atendeu o Big Fone.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.