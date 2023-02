Gabriel é eliminado após polêmica de relacionamento tóxico com Bruna Griphao no BBB23

O segundo eliminado do BBB23 foi o Gabriel Fop com 53,30% dos votos do público após se envolver em polêmica com relacionamento tóxico com a atriz Bruna Griphao. Ele disputou a berlinda contra Domitila que teve 46,09% dos votos e Cezar que ficou com apenas 0,61% dos votos do público.

O discurso de milhões do Tadeu, acabou com o Gabriel.



Tchau Gabriel / Dani Calabresa / Só 53% / #BBB23 / #RedeBBB / Se o Gabriel / O VT / CAT BBB / O BEM VENCEU pic.twitter.com/aQ9tAWsKcM — Marcos (@LzMarcos_) February 1, 2023

Ao todo foram computados 100.089.771 votos, de acordo com o site de votação da Globo.