 Bruna Griphao faz promessa caso Gabriel saia do BBBB23

"Ele é um menino que independente, não estou minimizando nada, do que você passou, gostaria que ficasse. Independente das coisas que ele falou, vai ter que responder lá fora. Talvez esta seja a segunda chance para ele aqui no programa. O público vai decidir. Estamos aqui apenas para acatar a vontade deles.", completou Amanda.

Mais cedo, Bruna conversou com Amanda sobre a sua preocupação com o paredão: "Eu estou um pouco ansiosa. Quero muito que o Gabriel fique".

Bruna Griphao fez uma promessa caso Gabriel Fop saia do Big Brother Brasil 2023 no paredão desta terça-feira. Os dois interromperam o affair após Tadeu Schmidt chamar atenção para comportamentos agressivos de Gabriel no início do relacionamento, mas Bruna torce para que o rapaz continue no programa.

