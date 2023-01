Famosos pedem eliminação de Gabriel após polêmicas no BBB23

Em dia de eliminação no BBB23, famosos foram às redes sociais para pedir pela saída de Gabriel Fop. O brother se envolveu em diversas polêmicas no confinamento e teve sua passagem marcada pelo alerta do apresentador Tadeu Schmidt sobre relacionamento tóxico com a atriz Bruna Griphao, com quem se envolveu no reality.

Gabriel está no paredão com Cézar Black e Domitila Barros.

No twitter, a cantora Pocah, ex-sister do "BBB 21", disse que Domitila não deve sair "para o abusador" ficar no programa. "Quem está com pena do macho que falou em dar uma cotovelada na boca de uma mulher, relaxa! Ele vai ter a segunda chance dele. Aqui fora ele aprende a respeitar mulher. Mas tem que sair para ficar de exemplo".

A ex-BBB Lumena Aleluia também pediu pela eliminação do brother. "Chocada que as chances do Gabriel continuar no 'BBB' são grandes. Na minha edição, os 'vilões' tinham que sair rapidamente, né?", comentou.

O influenciador Felipe Neto comparou a situação do brother com a de Conká. "A Karol sair com 99% e o Gabriel sair com menos de 80% é uma aula de como funciona a sociedade nessa por** de mundo".