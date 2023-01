Domitila desabafa sobre Cezar após jogo da discórdia: 'Manipulador'

Domitila Barros desabafou com brothers sobre as atitudes de Cezar, com quem ela disputa o paredão desta terça-feira (31), no BBB23.

"No dia da piscina que ele ficou chorando eu fiquei depressiva aqui dentro, foi o meu pior dia, fiquei me sentindo péssima. Toda vez ele faz isso, ele chora, soa como manipulação. Vai todo mundo tomar conta dele e eu sou a vilã. Fico sozinha, assistindo, e ainda tenho que achar bom. Fiquem comigo, não quero me sentir sozinha nesse momento", confessou a sister.

"No momento eu sinto, e eu procuro. Foi uma situação de segundos. Quando eu preciso eu busco. Aí ele ficou o dia todo sozinho. Você erar três vezes as mesmas coisas e três vezes chorar, é vitimismo, Foi o que senti no momento. Por que não chegou pra mim? Aí depois faz a mesma palhaçada, com a mesma argumentação. Não acho que é assim", disse Domitila sobre o brother.

Domitila e Cezar entraram no reality como duplas, mas não conseguiram se entender desde o início do programa.