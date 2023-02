Eliminada, Tina descobre que Fred Nicácio armou contra ela: ‘disse que me amava'

Eliminada do BBB23, Tina descobriu que Fred Nicácio armou para colocar ela no Paredão junto com Amanda.

A sister assistiu o momento em que o médico conversava com os integrantes do grupo Fundo do Mar. Ele sugeriu usar o Queridômetro para enganar o grupo Deserto.

Tina tá chocada com a articulação do Dr Fred para colocar ela no paredão e disse que ontem ele disse que amava ela. HAHAHA #BBB23 pic.twitter.com/JLgbO3FpFa — Dantas (@Dantinhas) February 8, 2023

“Dando alvo para Alface e Guimê, que eles pegam pilha, e a gente pega a Tina e a Amanda para poder colocar no Paredão. Se alguém de lá ganhar imunidade vai dar para quem tá no alvo”, diz o brother.

Tina ficou chocada com a informação e relembrou que Nicácio foi o que mais “sofreu” com sua saída. “Passada! Que isso, ele falou que me amava. Que coisa feia. O Brasil não viu isso não?”, questionou a angolana no ‘Mais Você’ desta quarta (8).