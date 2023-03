Com pressão de patrocinadores; saiba os bastidores da expulsão de Cara de Sapato e Guimê

A repercussão do comportamento de MC Guimê e Cara de Sapato com Dania Mendez durante a festa do Líder movimentou os bastidores da Globo. A dupla foi expulsa do BBB23 na noite de ontem (16).

As acusações de assédio iniciaram logo após o funkeiro passar a mão pelo corpo da mexicana e o lutador roubar um beijo da influencer após muita insistência e com ela visivelmente desconfortável. No Twitter, os espectadores começaram a levantar tag contra assédio ainda na madrugada e pela manhã o caso repercutiu nos sites.

Logo depois os internautas cobraram em peso um posicionamento da emissora, que manteve o silêncio sobre o assunto em seus programas matinais. Percebendo a demora de um comunicado da Globo, os espectadores começaram a pressionar os patrocinadores do reality nas redes sociais.

Segundo o que rola nos bastidores é que as marcas aguardariam uma decisão da Globo, mas conforme o tempo foi passando as cobranças por uma atitude foram triplicando. De acordo com o Meio & Mensagem, que é um veículo brasileiro sobre o mercado de comunicação, o Mercado Livre decidiu não esperar e publicou uma nota de repúdio contra assédio.

As outras marcas como Ademicon, Riachuelo, Coca-Cola, Nestlé, TikTok, Amstel, Seara, Chevrolet, entre outras, postaram logo em seguida. Ainda segundo o Meio & Mensagem, diretores e representantes das marcas pressionaram a Globo por uma punição mais rígida sobre o caso. Eles temiam que as ações da emissora respingassem na imagem das marcas.

O caso de assédio no BB23 chegou na imprensa internacional principalmente no México, onde Dania participa do reality ‘La Casa de Los Famosos’. Já à noite, antes do programa ao vivo na Globo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar Cara de Sapato e MC Guimê.

Enquanto isso nas redes sociais a pressão por um posicionamento da Globo se intensificava. A emissora tratou do assunto no programa ao vivo desta quinta-feira (16).

Tadeu Schmidt iniciou o BBB com um semblante sério e assustou os participantes. Ao vivo, o apresentador comunicou a expulsão de Guimê e Cara de Sapato do reality e ponderou que a dupla ‘passou do ponto’ na festa e ‘descumpriu a regra do programa’.