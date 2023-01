Cezar, Domitila e Gabriel estão no paredão no BBB23; vídeos

Cezar, Domitila e Gabriel estão no paredão do BBB23.

O apresentador Tadeu Schmidt pediu que os brothers falassem o porquê deviam ficar no reality. Cezar foi o primeiro a dar sua justificativa.

Cezar: "Tive muitos problemas nesse início de programa, mas recuperei minha confiança na última prova"pic.twitter.com/64DzsEsheA — Splash UOL (@Splash_UOL) January 30, 2023

"Queria muito permanecer porque eu sinto que não mostrei ainda quem eu sou. Sou uma pessoa que tive problemas nesse início de programa, mas estou buscando superar e conquistei minha confiança com a última prova. Tenho muito a provar que vim aqui pra jogar na base da honestidade, sempre jogando limpo. Muitas coisas vão ser esclarecidas nessa semana, mas quero ficar pra jogar bonito e vencer esse prêmio!", disse o brother.

Domitila: “Eu não vim aqui pra ficar fazendo analogia a relacionamentos abusivos, vim aqui pra jogar" #BBB23 pic.twitter.com/fuaiyGvjdM — Splash UOL (@Splash_UOL) January 30, 2023

Para pedir voto do público, Domitila relembrou a bronca de Tadeu em Gabriel sobre a relação conturbada dele com Bruna Griphao. "Não vim aqui para ficar brincando ou fazendo analogias a relacionamentos abusivos. Vim aqui pra jogar e mostrar quem é Domitila Barros. No último Jogo da Discórdia, pedi aos companheiros de casa me darem uma chance de reconhecer. Os que fizeram isso me deram uma resposta positiva. Quero pedir ao Brasil que me dê mais uma chance para mais uma semana."

Gabriel: "Todo mundo erra, gostaria que o público tivesse uma chance de me deixar no programa, me dar uma segunda oportunidade" #BBB23 pic.twitter.com/j6b0odBUCc — Splash UOL (@Splash_UOL) January 30, 2023

Já Gabriel, que foi puxado por Cezar no contragolpe, se justificou."Acredito que todo mundo erra, todo mundo tem seus erros. Gostaria que o público me desse a chance de me deixar no programa por uma semana. Me desse uma oportunidade pra mostrar que não sou essa pessoa ruim e concorrer ao prêmio, que é meu objetivo maior. Agora, esse objetivo de mudar como pessoa, homem e ser humano!"