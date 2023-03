Cezar chora em conversa com Marvvila após briga feia: 'acho que vou sair'

Cezar Black e Marvvila tiveram uma conversa após as acusações no Jogo da Discórdia da última semana e pareceram se acertar, horas antes do programa ao vivo desta segunda-feira, em que vai acontecer mais um Jogo da Discórdia.

"Eu não tenho pessoas que eu maltrato, que eu xingo, quero de todo meu coração que você me perdoe se eu fiz você se sentir mal. Quero do fundo do meu coração pedir perdão para você." disse o enfermeiro à cantora.

"Nunca tive a intenção de oprimir você, de machucar e nada disso. Se eu te oprimi... Me perdoe, de ser humano para ser humano. Para mim, jogo é o objetivo de todo mundo aqui dentro, mas é muito mais importante sair daqui...Acho que vou sair daqui amanhã".

Marvvila rebateu afirmando que já viu Cezar falando de pessoas e fazendo pior: "Foi a vez que eu fiquei mais mal aqui dentro. Falei na sua cara que via coisinhas de você, coisas que falavam e você não gostava e na minha vez senti na pele a forma que você se transformou naquele momento. Você usou tudo que veio na sua cabeça de mais pesado pra ter seu momento de protagonismo."

"Você tem que ser responsável pelas coisas que você fala. Vou respeitar o que você tá sentindo, quero que você fique bem."

A conversa terminou com um pedido de respeito e um abraço entre os dois.