Cezar Black e Ricardo Alface pedem desculpas após briga

Cezar Black e Ricardo Alface já voltaram às boas no BBB23 após protagonizarem uma briga feia após o último Jogo da Discórdia.

"Fiquei muito magoado, por isso que eu reagi te expondo, te atacando. Não fui certo, e você também não. Nós erramos, e por isso eu tenho a humildade de vir aqui te pedir desculpas", disse Black.

Alface também se desculpou com o brother: "Também peço desculpas por ter te exposto, eu falei que não diria nada, mas tive que me defender do ataque".

Apesar do papo, ao sair do local, Alface desabafou com Sarah que está cansado das desculpas do colega:

"Se eu ficar só desculpando e não fazer o que eu tenho que fazer, não adianta. Eu sozinho não consigo por ele no paredão. Eu tenho coração bom. Toda vez que ele me pede desculpas eu vejo que ele é de coração, vejo que ele se atropela, faz muita caca, e reconhece. Eu desculpo porque também não sou perfeito, mas minha trajetória com ele é só de porrada que eu tomo.".