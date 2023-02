Bruna acusa Nicácio de querer sua expulsão após cotovelada em Amanda; vídeo

"Naquele momento eu tive a intenção, como médico, de auxiliar outra colega médica que estava com um inchaço no rosto", disse o brother.

"Hoje eu passei por um maior momento de fragilidade, uma briga com meu aliado, amigo. Eu vi pessoas querendo ajudar genuinamente. Mas hoje só faltou você fazer uma cirurgia na cara da Amandinha para ver se ia ser dar expulsão. Você nem falava com a Amandinha e chamava o Alface [Ricardo] de louco!", acusou a sister.

