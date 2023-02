Aline e Domitila trocam farpas em jogo da discórdia; vídeo

No jogo da discórdia, Domitila escolheu Aline como alvo para ouvir verdades.

Jogo da Discórdia #BBB23:



Aline escolhe Domitila para falar verdades que ele precisa ouvir#RedeBBB #JogoDaDiscórdia pic.twitter.com/Xxo9BG2D69 — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2023

"Aline, no primeiro jogo da discórdia você me deu a planta, minha resposta a você foi querendo honrar o seu legado. De lá pra cá as coisas tem piorado num nível que só fui entender agora. Perdoe a palavra, mas parece recalque. Na idade que a gente tem, ficar falando 'Ah, queria conversar'. Nós podemos ser muito mais que isso. Pra mim já deu! Já tá chato", disparou Domitila.

A sister ainda escolheu o tiro de fumaça para Aline, que recebeu a tinta amarela em seu corpo. "É com essa Domitila que eu quero jogar, que eu quero falar! Não com a que fica aqui camuflada! Você não sabe ouvir, o primeiro passo pro empoderamento feminino que você fala é saber ouvir e você não sabe ouvir e isso é muito chato!", falou Aline. Antes, Aline escolheu primeiro dizer umas verdades para Domitila e afirmou não conseguir ter diálogo com a sister.

"Domitila, eu achava seu jogo no começo completamente duvidoso e hoje é muito claro pra mim. É um jogo egoísta. Domitila que anda por aqui good vibes, entrega as pessoas. Eu acho engraçado esse seu posicionamento, um lugar que é doce. Acho que você faz todo mundo aqui de escada, é isso que você faz!", disse a ex-Rouge.

Domitila, então, tentou se defender. "Aline, desde que você falou que você não me engole, eu percebi que você tem um problema comigo, mas eu nunca tive com você".