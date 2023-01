Brothers disputam primeira prova do líder no BBB23

"Cada um da dupla que vencer a prova de hoje vai ganhar o poder de vetar duas pessoas da próxima Prova do Líder. E o jogador que voltar do Quarto Secreto estará imune e também vai vetar mais um da Prova do Líder", explicou o apresentador Tadeu Schimidt.

Gabriel Mosca tem tudo pra ganhar essa prova do líder. É uma típica prova do Passa ou Repassa onde ele bateu muito cartão quando trabalhava no SBT kkkkk #bbb23 pic.twitter.com/m2GSadRBG8

Os brothers participam, nesta quinta-feira (19), da primeira prova do líder no BBB23. A disputa é em dupla e apenas MC Guimê e Tina, e Cristian e Marvvila estão vetados da dinâmica após serem os primeiros eliminados da prova de imunidade.

