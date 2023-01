Beto Jamaica comete gafe com Sheila Mello em show no BBB23

"Carla... Sheila Mello, muito obrigado", disse Jamaica ao confundir com Carla Perez, que também foi dançarina do grupo.

Ao agradecer a loira, que dançou os grandes hits da banda no palco do programa, o vocalista se referiu a ela como "Carla".

Quase no fim do show de É o Tchan, Beto Jamaica, cometeu uma gafe com Sheila Mello, na madrugada deste sábado (21), no BBB23.

