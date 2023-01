Aos 44 anos, Sheila Mello chama atenção da web na festa do BBB23

O show do É o Tchan no BBB 23 está dando o que falar! Com um toque de nostalgia e muita dança, o grupo se apresenta na casa mais vigiada do Brasil e chama atenção por causa dela: Sheila Mello. A dançarina está sendo elogiada pelos fãs do programa nas redes sociais.

Aos 19, ganhou fama nacional ao participar de um concurso para substituir Carla Perez no grupo "É o Tchan". A jovem desbancou mais de mil candidatas e saiu vencedora em disputa promovida pelo então "Domingão do Faustão", na TV Globo, em 1998.

Fred Nicácio: "Assuma que você é um cara frio e calculista e você empresta essa característica para o jogo. Como eu te disse ontem, pessoas frias e calculistas, como eu te falei ontem, são capazes de morder o pescoço de quem tá do lado... Você é inconfiável, velho".

Gabriel: "Inconfiável total, mas eu não quero que você confie em mim, nós estamos em grupos diferentes. Nunca te pedi confiança". Fred Nicácio: "Nem se pedisse". Gabriel: "Tá tudo certo". Fred Nicácio: "Só me estranha a sua preocupação de ter que se justificar pros outros. É uma necessidade sua. Então é uma justificativa sua. Se você é assim e está bem resolvido com isso, não precisa me procurar para falar isso"..

Gabriel: "Você não deve falar o que eu tenho que fazer ou não. Eu acho o que eu tenho que fazer".