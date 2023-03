BBB23: Fãs de Key acusam Larissa de xingar sister e pedem respeito

Fãs de Key acusaram Larissa de ter ofendido a sister no Quarto do Líder ao insinuar interesse da jogadora em Fred Bruno. Os espectadores levantaram a tag #Key Merece Respeito no Twitter, que chegou nos assuntos mais comentados deste domingo (5).

No entanto, a equipe de Larissa rebateu os fãs da atleta e mostraram o que a professora realmente falou. "Está circulando uma fake news em que afirmam que Larissa xingou a participante Key de um termo extremamente pejorativo durante esta fala abaixo. Legendamos pra vocês terem maior entendimento do que foi dito, principalmente por saber que Lari JAMAIS se referiu a sister assim”, escreveu o Admin de Larissa.

O que aconteceu?

Nos vídeos que circulam pelas redes sociais mostram supostamente Larissa xingando Key de "putinha", mas a equipe da sister rebateu e diz que se trata de uma fake news. No mesmo vídeo divulgado pela equipe, legendado, mostra Larissa dizendo "sai de perto do meu macho pra ti ver" ao invés de "sai de perto do meu macho putinh*".