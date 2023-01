BBB que vai ao ar hoje vai ter duração de filme e treta surpresa

No Twitter, internautas comentaram sobre a duração estendida que acontecerá hoje no programa. "Quase um filme! A edição de hoje do BBB 23 terá 1 hora e 25 minutos de duração!", apontou um perfil.

A edição do Big Brother Brasil 2023 que vai ao ar hoje (17) terá duração de filme e uma dinâmica surpresa para os brothers —- o Jogo da Discórdia, que vai garantir uma boa treta no 2o dia de programa.

