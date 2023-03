Alface 'arrega' e deixa liderança para Guimê; vídeo

Os dois tiveram um impasse durante o programa ao vivo. No entanto, Ricardo 'arregou' e preferiu ficar com o prêmio de R$ 20 mil e deixar Guimê como novo líder da semana.

Confesso que não gostei desse consenso, mas admito que já é uma tradição do BBB. Mas eu queria muito que as pessoas que não foram para o Paredão tivessem essa oportunidade com o Alface como novo líder do bbb23 desta semana. Infelizmente, minha casa desabou. pic.twitter.com/7prYh351Da

Alface e Guimê venceram juntos a prova do líder, mas tiveram que entrar em consenso para decidir qual deles ficaria com a liderança, na noite desta sexta-feira (10), no BBB23.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.