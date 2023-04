Admin de Sarah critica Larissa após comentário sobre ter ficado com 2

No comentário em questão, Larissa disse que Sarah ficou com 2 brothers no BBB —- Gabriel Santana e Ricardo Alface —- e “isso é lindo, cada um fica com quantas pessoas quiser”, mas que ela só ficou com uma pessoa (Fred Desimpedidos) e mesmo assim foi taxada de “cachorra” e “piriguete” pelo jeito que ela se veste.

Os admins de Sarah Aline não deixaram passar a fala de Larissa que comentou sobre o fato da sister ter ficado com mais de um brother no BBB23.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.